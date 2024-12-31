Запад поддерживает Украину таким образом, чтобы война никогда не закончилась. Об этом осевший в Германии иноагент и экс-вице-премьер РФ Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Кох: Трамп все больше превращается в Байдена
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ММ
Есть такая старинная восточная сказка: В горах жил дракон. Отправлялись в горы молодые богатыри, но никто не мог победить дракона. Очередной богатырь пришел к пещере дракона, победил его. Потом осмотрелся кругом, увидел сокровища, стал их перебирать и превратился в дракона. ДРАКОН ВЕЧЕН! Не может президент США вести себя по другому. Обама, Байден или Трамп- нам без разницы. Дракон всегда остается драконом. Можно только сравнять с лицом земли гору, где живет дракон...
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