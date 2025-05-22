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Царьград

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Трагедия на Сахалине: водитель сбил 8-летнего мальчика на самокате

Трагедия на Сахалине: водитель сбил 8-летнего мальчика на самокате

На Сахалине в Холмске 21 мая водитель Mitsubishi Delica сбил 8-летнего мальчика на самокате, причинив ему травмы.

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