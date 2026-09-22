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Царьград

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"Бумажный виноград": в Крыму исчезли 1,3 млн кустов виноградников

"Бумажный виноград": в Крыму исчезли 1,3 млн кустов виноградников

Инвентаризация виноградников в Крыму, проводимая Россельхознадзором второй год, выявила недостачу 1,3 миллиона кустов.

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