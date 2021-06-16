СНБО "171 сдулся"? Совет отказался выяснять, как второй сериал "Квартала" Зеленского попал в РФ в обход санкций

Помните сериал «100 000 минут вместе» компании «Студия Квартал 95», права которого продали российскому телеканалу «СТС» в обход действующих украинских санкций? Так вот, устрашающий СНБО заявил, что не будет выяснять механизм продажи коммерческих прав на показ сериала.
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