Жога рассказал, что бойцы СВО ждут от Путина указаний к дальнейшим действиям

Председатель Народного совета ДНР Артем Жога рассказал в разговоре со «Звездой», что российские военнослужащие ждут от послания Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Федеральному собранию указаний к дальнейшим действиям, а также планов по ведению специальной военной операции.