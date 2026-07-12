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Как Северная Корея нашла предел американской ПРО

Как Северная Корея нашла предел американской ПРО

Автоматизированный ракетный завод где-то в КНДР, Ким Чен Ын прохаживается вдоль ряда почти готовых баллистических ракет, выстроенных как на конвейере, — репортаж об этом Defense News опубликовал ещё осенью 2025-го.

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