Как Северная Корея нашла предел американской ПРО

Автоматизированный ракетный завод где-то в КНДР, Ким Чен Ын прохаживается вдоль ряда почти готовых баллистических ракет, выстроенных как на конвейере, — репортаж об этом Defense News опубликовал ещё осенью 2025-го.
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