Три человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ на автобус в Горловке

ИЗВЕСТИЯ Три мирных жителя пострадали в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на маршрутный автобус в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
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