Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджой, получили отпор и теряют Донбасс

Новогодние и рождественские дни отмечены на линии боевого соприкосновения знаковыми событиями. Активные боестолкновения в Суджанском районе Курской области, где ВСУ 5 января попытались осуществить прорыв в сторону н.
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