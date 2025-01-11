БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Олег Едаменко
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Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджой, получили отпор и теряют Донбасс

Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджой, получили отпор и теряют Донбасс

Новогодние и рождественские дни отмечены на линии боевого соприкосновения знаковыми событиями. Активные боестолкновения в Суджанском районе Курской области, где ВСУ 5 января попытались осуществить прорыв в сторону н.

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