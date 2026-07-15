Убийства сотрудников ЗАЭС связывают с попытками дестабилизации на освобожденных территориях

На фоне серьезных неудач на линии фронта и борьбы за контроль над территориями стали известны случаи целенаправленных убийств ключевых работников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), обеспечивающих её работу и безопасность.
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