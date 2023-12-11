Учёные предупреждают: ковыряние в носу может привести к слабоумию

Недавнее исследование подтвердило связь между ковырянием в носу и повышенным риском деменции. При повреждении носового эпителия бактерии могут проникнуть в мозг и стать причиной развития болезни Альцгеймера.
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