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Victorian Doctors Seek Answers From OpenAI And Governments Over Medicare Breach

Victorian Doctors Seek Answers From OpenAI And Governments Over Medicare Breach

Victorian Doctors Seek Answers From OpenAI And Governments Over Medicare Breach Authored by Rex Widerstrom via The Epoch Times, The Australian Medical Association (AMA) Victorian branch has called on OpenAI and the Victorian and federal governments to explain how they will protect patient health data following a security incident in which an OpenAI agent gained unauthorized access to a Medicare statistics portal.

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