В поселке на Урале случился пожар площадью в два футбольных поля, погиб человек

В Сосьве и других населенных пунктах локализовано возгорание, в Свердловскую область вылетела опергруппа МЧСПри пожаре в поселке Сосьва в Свердловской области сгорели 110 строений, из них 108 — дома, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.