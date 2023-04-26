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В поселке на Урале случился пожар площадью в два футбольных поля, погиб человек

В поселке на Урале случился пожар площадью в два футбольных поля, погиб человек

В Сосьве и других населенных пунктах локализовано возгорание, в Свердловскую область вылетела опергруппа МЧСПри пожаре в поселке Сосьва в Свердловской области сгорели 110 строений, из них 108 — дома, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.

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