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Мордашов не сумел убедить суд ЕС снять с него санкции

Мордашов не сумел убедить суд ЕС снять с него санкции

Алексей Мордашов не смог убедить суд ЕС снять с него санкции Суд, в частности, не согласился с доводами основного акционера «Северстали», касающимися продажи в 2022 году доли принадлежащей ему компании «Севергрупп» в банке «Россия»Основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов (Фото: Семен Лиходеев / ТАСС) Европейский суд отказался снять санкции с основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова (по оценке Forbes, состояние бизнесмена и его семьи составляет $20,9 млрд, он занимает пятое место рейтинга).

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