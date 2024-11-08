Глава Пентагона обсудил с министром обороны Израиля беспорядки в Амстердаме

Обеспокоенность по поводу антисемитских беспорядков в Амстердаме выразил глава Пентагона Ллойд Остин в первом разговоре с Исраэлем Кацем, который недавно стал министром обороны Израиля, 8 ноября говорится в опубликованном заявлении министерства обороны США.