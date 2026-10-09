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Закон и Порядок

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Задержанный в Черногории Звинчук находился в стране легально

Задержанный в Черногории Звинчук находился в стране легально

Задержанный глава проекта "Рыбарь" Звинчук находился в Черногории легально © РИА Новости / Кристина Кормилицына Краткий пересказ от РИА ИИ Руководитель проекта "Рыбарь" Михаил Звинчук был задержан в Черногории вместе с другими гражданами России.

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