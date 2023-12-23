С кем и почему воевали пермские губернаторы

В 2023 году в Пермском крае властям удалось сгладить два серьезных политических конфликта — между губернатором Дмитрием Махониным и экс-мэром Алексеем Демкиным, а также между краевыми властями и бывшим депутатом Ильей Лисняком.
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