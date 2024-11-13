Когда барышни стали давать «Клятвенное обещание» в стенах Госбанка и зачем они это делали

При приеме на работу в любое отделение Госбанка Российской империи новый сотрудник в обязательном порядке подписывал «Клятвенное обещание» о том, что служить будет честно и ответственно, убытки государству не допускать, служебное положение в личных целях не использовать, инструкции и правила соблюдать: «… для своей корысти, свойства, дружбы и вражды противно должности своей и присяги не поступать…» Клятвенное обещание, которое подписывали при приеме на службу в Госбанк в Рязанском отделении музея Банка России Эти "Обещания" давали/подписывали сначала только мужчины, просто потому что женщин на работу в Госбанк не принимали.