Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 275 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    все нацисты одинаковы.«Не Новосибирск, ...
  • Андрей
    они там все пидоры малахольныеБоррель: избрание...

Когда барышни стали давать «Клятвенное обещание» в стенах Госбанка и зачем они это делали

Когда барышни стали давать «Клятвенное обещание» в стенах Госбанка и зачем они это делали

При приеме на работу в любое отделение Госбанка Российской империи новый сотрудник в обязательном порядке подписывал «Клятвенное обещание» о том, что служить будет честно и ответственно, убытки государству не допускать, служебное положение в личных целях не использовать, инструкции и правила соблюдать: «… для своей корысти, свойства, дружбы и вражды противно должности своей и присяги не поступать…» Клятвенное обещание, которое подписывали при приеме на службу в Госбанк в Рязанском отделении музея Банка России Эти "Обещания" давали/подписывали сначала только мужчины, просто потому что женщин на работу в Госбанк не принимали.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх