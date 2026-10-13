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Врач Парфёнов: лечение болезни Альцгеймера важно начинать как можно раньше

Врач Парфёнов: лечение болезни Альцгеймера важно начинать как можно раньше

Заведующий кафедрой нервных болезней Института клинической медицины, директор клиники нервных болезней Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор Владимир Парфёнов объяснил, что лечение болезни Альцгеймера важно начинать как можно раньше, пока сохраняется эффективность нелекарственных методов.

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