Пострадавшая в ДТП с автобусом детдома девочка доставлена в Иркутск

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области Девочка, которая пострадала в ДТП с микроавтобусом детского дома в Иркутской области, транспортирована в больницу Иркутска из-за ухудшения состояния, сообщили в пресс-службе правительства региона.