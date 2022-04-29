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Пострадавшая в ДТП с автобусом детдома девочка доставлена в Иркутск

Пострадавшая в ДТП с автобусом детдома девочка доставлена в Иркутск

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области Девочка, которая пострадала в ДТП с микроавтобусом детского дома в Иркутской области, транспортирована в больницу Иркутска из-за ухудшения состояния, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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