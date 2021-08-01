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Два месяца не платят заработную плату: дорожники придали огласке ситуацию на предприятии

Два месяца не платят заработную плату: дорожники придали огласке ситуацию на предприятии

Уссурийская городская прокуратура по коллективному обращению работников автодорожного предприятия проводит проверку информации о нарушении сроков выплаты заработной платы, сообщили ИА UssurMedia в прокуратуре Приморского края.

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