Президент США Дональд Трамп хотел бы добиться подписания мирного соглашения по Украине на саммите G20.
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