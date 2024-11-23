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Американские эксперты оценивают угрозы ИИ: 65% признают недостаточную готовность

Американские эксперты оценивают угрозы ИИ: 65% признают недостаточную готовность

Опрос 600 американских специалистов выявил опасения по поводу кибератак с использованием ИИ. 87% обеспокоены угрозами, но лишь 33% уверены в защите своих организаций.

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