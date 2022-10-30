ЦСКА победил «Локо», провал «Химок» и перформанс Гогниева, поражения «Челси» и «Ливерпуля», поул Ферстаппена в Мексике, Непомнящий обыграл Карлсена, успехи «Барсы», «Юве» и «ПСЖ» и другие новости

Доброе утро! Вчера был очень насыщенный день – вспоминаем самое главное👇🏻 1. В московском дерби ЦСКА победил «Локомотив» в гостях (1:0), Медина забил головой с паса Карраскаля.
Популярные статьи
- Зенит против Оренбурга и Сочи 15:0. Что происходит?
- 7:0 от «Зенита», новые территории и футбол, запрет для Даниеляна, Эмери в «Астон Вилле», «Ак Барс» продолжает тонуть, «Челси» сохраняет интерес к Захаряну и другие новости
- Разгромы от «Спартака» и «Барсы», спорная победа Валиевой, «Ред Булл» выиграл Кубок конструкторов, контракт Мбаппе – крупнейший в истории спорта и другие новости
Свежие комментарии