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ЦСКА победил «Локо», провал «Химок» и перформанс Гогниева, поражения «Челси» и «Ливерпуля», поул Ферстаппена в Мексике, Непомнящий обыграл Карлсена, успехи «Барсы», «Юве» и «ПСЖ» и другие новости

ЦСКА победил «Локо», провал «Химок» и перформанс Гогниева, поражения «Челси» и «Ливерпуля», поул Ферстаппена в Мексике, Непомнящий обыграл Карлсена, успехи «Барсы», «Юве» и «ПСЖ» и другие новости

Доброе утро! Вчера был очень насыщенный день – вспоминаем самое главное👇🏻 1. В московском дерби ЦСКА победил «Локомотив» в гостях (1:0), Медина забил головой с паса Карраскаля.

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