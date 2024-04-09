Лавров сообщил, что Путин и Си Цзиньпин планируют встретиться на саммитах ШОС и БРИКС

Как сообщил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, президент Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин планируют встретиться на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в июне и на полях саммита БРИКС в октябре 2024 года.
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