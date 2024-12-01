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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Франко Колапинто о популярности: «Ф-1» не хватало гонщика, который говорит что хочет»

Пилот «Уильямса» Франко Колапинто ответил на вопрос о том, почему пользуется популярностью не только в Аргентине.

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