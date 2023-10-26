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Закон и Порядок

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Байден просиn у конгресса $2 200 000 000 на производство обогащенного урана

Байден просиn у конгресса $2 200 000 000 на производство обогащенного урана

Байден попросил конгресс выделить $2,2 млрд на производства по обогащению урана В Белом доме подчеркнули, что рост возможностей по обогащению урана — это приоритет нацбезопасности, поскольку «зависимость» от России создает риск для экономики США.

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