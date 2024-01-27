Анита Цой призналась, что запуталась, и выступила против строгих диет

Анита Цой отказалась от строгих диет и сбросила два килограмма Цой всю жизнь придерживалась каких-то диет и когда пришла к врачу, а она сказал, что есть можно макароны с мясом и сыром, была очень удивлена.
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