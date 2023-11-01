Два украинских БПЛА сбили ночью в Брянской и Курской областях

РИАМО - 1 ноя. Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 1 ноября были пресечены попытки террористических атак со стороны киевского режима с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа на территории Российской Федерации, передает РИА Новости.