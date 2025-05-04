Владимирцы стали реже умирать от палёного алкоголя

В первом квартале 2025 года число острых отравлений спиртосодержащей продукцией и связанных с ними смертей заметно сократилось, однако алкоголь по-прежнему остаётся главным химическим убийцей в регионе — 76% всех смертельных отравлений связаны именно с ним.