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Владимирские новости

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Владимирцы стали реже умирать от палёного алкоголя

Владимирцы стали реже умирать от палёного алкоголя

В первом квартале 2025 года число острых отравлений спиртосодержащей продукцией и связанных с ними смертей заметно сократилось, однако алкоголь по-прежнему остаётся главным химическим убийцей в регионе — 76% всех смертельных отравлений связаны именно с ним.

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