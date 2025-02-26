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Царьград

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Жительница Сургута выиграла в лотерею более 46 млн рублей, жаря блины

Жительница Сургута выиграла в лотерею более 46 млн рублей, жаря блины

Жительница Сургута, Алена, выиграла рекордные 46 миллионов рублей в онлайн-лотерею "Большая 8", узнав о победе, когда пекла блины для детей.

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