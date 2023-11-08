Поднебесные сети: дилеры автобрендов из КНР стали лидерами рынка РФ

За год количество дилеров, продающих автомобили китайских брендов, удвоилось. Одновременно на четверть уменьшилось число автосалонов, которые специализируются на продаже легкой коммерческой техники (LCV).
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