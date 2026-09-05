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Царьград

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Цифры раскрыты. Стал известен средний размер пенсии у петербуржцев в 2026 году

Цифры раскрыты. Стал известен средний размер пенсии у петербуржцев в 2026 году

Стало известно, какую в среднем пенсию получают местные жители в Санкт-Петербурге. Данные привёл Петростат.

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