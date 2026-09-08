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Царьград

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СвЖД запускает «Демидовский экспресс» в Санкт-Петербург с 3 декабря

СвЖД запускает «Демидовский экспресс» в Санкт-Петербург с 3 декабря

С 3 декабря жители Екатеринбурга смогут путешествовать в Санкт-Петербург на новом двухэтажном поезде «Демидовский экспресс».

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