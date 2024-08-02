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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чикунова о результатах выше, чем у чемпионов ОИ: «Не смущает, что считают мои призовые, потому что все это в открытом доступе»

Ранее 19-летняя Чикунова превзошла результаты двух олимпийских чемпионок – американки Кейт Дугласс и Татьяны Смит из ЮАР, которые сейчас выступают на Играх-2024 в Париже.

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