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Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» над «Лансом» в Кубке Франции, где он отразил два удара в серии пенальти

Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» над «Лансом» в Кубке Франции, где он отразил два удара в серии пенальти

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу в матче Кубка Франции.Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу в матче Кубка Франции.

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