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Запуск и перспективы сети 5G в России: технические особенности и применение

По поручению президента Владимира Путина в России запущена коммерческая сеть связи пятого поколения (5G).

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