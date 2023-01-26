Daily Storm

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Против комика Слепакова попросили возбудить уголовное дело за песню о гибели российских солдат в зоне СВО

Против комика Слепакова попросили возбудить уголовное дело за песню о гибели российских солдат в зоне СВО

С таким призывом в СКР обратились в Фонде защиты национального исторического наследияФонд защиты национального исторического наследия призвал главу Следственного комитета Александра Бастрыкина провести проверку в отношении артиста Семена Слепакова.

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