Против комика Слепакова попросили возбудить уголовное дело за песню о гибели российских солдат в зоне СВО

С таким призывом в СКР обратились в Фонде защиты национального исторического наследияФонд защиты национального исторического наследия призвал главу Следственного комитета Александра Бастрыкина провести проверку в отношении артиста Семена Слепакова.
С таким призывом в СКР обратились в Фонде защиты национального исторического наследияФонд защиты национального исторического наследия призвал главу Следственного комитета Александра Бастрыкина провести проверку в отношении артиста Семена Слепакова.
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