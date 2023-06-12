Служба безопасности на финале Лиги чемпионов не отбирала флаг России

Стало известно, что служба безопасности Олимпийского стадиона Ататюрка в Стамбуле не стала отбирать у болельщиков флаг России, который можно было видеть на финальном матче Лиги чемпионом между английским «Манчестер Сити» и итальянским «Интером».
Стало известно, что служба безопасности Олимпийского стадиона Ататюрка в Стамбуле не стала отбирать у болельщиков флаг России, который можно было видеть на финальном матче Лиги чемпионом между английским «Манчестер Сити» и итальянским «Интером».
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