Новые предложения Уиткоффа и Кушнера: у РФ появляется уникальная возможность

С приближением промежуточных выборов в конгресс США внимание к российско-украинскому конфликту вновь обострилось — и не в последнюю очередь благодаря активизации челночной дипломатии Вашингтона.
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