Террасный парк в Почаинском овраге могут начать строить в 2023 году, но это не точно

До 2025 года в Почаинском овраге планируется возвести парк за 3,4 млрд рублей. Проект готов, подрядчик определён, сейчас через суд власти изымают у собственников жилые дома и гаражи - всего четыре десятка объектов.
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