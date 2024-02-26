Германия ведет тайные переговоры с Индией о военной помощи Украине. Речь идет о поставках сотен тысяч снарядов

Spiegel: ФРГ ведет тайные переговоры с Индией для передачи боеприпасов ВСУ Германия тайно ведет переговоры с Индией для покупки у страны боеприпасов и передаче их Вооруженным силам Украины (ВСУ) через посредников.
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