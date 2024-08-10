IT-эксперт рассказал об особенностях небезопасных паролей

От сложности пароля зависит сохранность персональных данных и денежных средств. Старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов «МегаФона» Борис Лопатин в субботу, 10 августа, поделился с «Известиями» советами, как подобрать надежный пароль и защитить свои аккаунты.
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