IT-эксперт рассказал об особенностях небезопасных паролей

От сложности пароля зависит сохранность персональных данных и денежных средств. Старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов «МегаФона» Борис Лопатин в субботу, 10 августа, поделился с «Известиями» советами, как подобрать надежный пароль и защитить свои аккаунты.