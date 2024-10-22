Сегодня в нашем детском саду прошёл яркий и весёлый праздник, посвящённый самому сильному, самому умному, самому дорогому для каждого ребёнка лучшему папе.
День отца.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сегодня в нашем детском саду прошёл яркий и весёлый праздник, посвящённый самому сильному, самому умному, самому дорогому для каждого ребёнка лучшему папе.
Свежие комментарии