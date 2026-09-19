Договор в сканах: заключённость, эстоппель и оговорка, которая снимает спор до его начала

Коллеги, поделюсь наблюдением из практики. Споры о взыскании оплаты, где ответчик строит защиту на тезисе «договор не заключён, бумажного оригинала нет», приходят ко мне стабильно: малый и средний бизнес массово подписывает договоры обменом сканами по электронной почте и вспоминает об оригиналах только при конфликте.