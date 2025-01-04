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Россиянам рассказали об оплате больничного в новогодние праздники

Россиянам рассказали об оплате больничного в новогодние праздники

Профессор Виноградов: при расчете больничного учитывают среднедневной заработок Доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал россиянам, как оплачивается больничный в новогодние праздники.

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