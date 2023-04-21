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Эриксен о 0:3 от «Севильи»: «Пропало хладнокровие «МЮ» при розыгрыше мяча, мы ошибались чаще обычного»

Эриксен о 0:3 от «Севильи»: «Пропало хладнокровие «МЮ» при розыгрыше мяча, мы ошибались чаще обычного»

В ответном матче 1/4 финала манкунианцы проиграли «Севилье» (0:3, первая игра – 2:2). «Мы с первых минут толком не вошли в игру и сделали сопернику много подарков.

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