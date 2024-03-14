15 раз, когда увидел вещь, но не понял, что это. Помогли знатоки

Нет, мы не играем в игры со знатоками "Что? Где? Когда?". Просто знатоками мы называем всех людей, которые явно знают больше, чем мы, потому и помогают другим разгадывать разные загадочные штуковины, которые те находят.
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