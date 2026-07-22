Готовивший теракт россиянин попытался провезти СВУ в метро Санкт-Петербурга Российские силовики задержали очередного пособника украинских спецслужб, готовившего тер.
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Готовивший теракт россиянин попытался провезти СВУ в метро Санкт-Петербурга Российские силовики задержали очередного пособника украинских спецслужб, готовившего тер.
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