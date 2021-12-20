Пчелы мешают НАТО отреагировать на предложения Москвы по безопасности – Захарова AlexCoderПчелы мешают НАТО отреагировать на предложения Москвы по безопасности – Захарова AlexCoder Три улья альянса в Брюсселе принесли целый 60 килограммов меда в 2021 году Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова с сарказмом отреагировала на сегодняшнюю информацию пресс-службы НАТО о проводимом альянсом эксперименте по размещению улей на территории штаб-квартиры Североатлантического блока в Брюсселе.