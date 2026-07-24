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В Вельском округе запланирован ремонт участка дороги Прилуки – Кулой (км 1 – км 3)

Он пройдет в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» Он пройдет в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»По данным дорожного агентства «Архангельскавтодор», стоимость контракта составляет свыше 68 млн рублей.

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